Министр спорта: Россия не будет бойкотировать Олимпиаду-2018
Россия больше не собирается бойкотировать Олимпиаду-2018, которая пройдет в Пхенчхане (Корея). Сложившуюся вокруг российских спортсменов ситуацию прокомментировал министр спорта Павел Колобков.
«Мы неоднократно говорили и обсуждали данный вопрос. Позицию наших спортсменов поддержали, есть соответствующее решение, принятое членами олимпийского собрания. Желающие участвовать в Играх могут рассчитывать на поддержку», - рассказал министр.
Напомним, спортсменов, претендующих на золото, намеренно не допустили до участия в соревнованиях.
«Мы неоднократно говорили и обсуждали данный вопрос. Позицию наших спортсменов поддержали, есть соответствующее решение, принятое членами олимпийского собрания. Желающие участвовать в Играх могут рассчитывать на поддержку», - рассказал министр.
Напомним, спортсменов, претендующих на золото, намеренно не допустили до участия в соревнованиях.
Автор: Джанабилова Татьяна П