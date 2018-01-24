СМИ: Правительство намерено ограничить анонимные электронные платежи
В России намерены ввести ограничение на анонимные электронные платежи. Отмечается, что сейчас сотрудники профильных ведомств готовят поправки к законодательству.
В ноябре прошедшего года правительство РФ поручило оценить, насколько целесообразно введение запрета зачисления финансовых средств на электронные кошельки и банковские карты без использования счета. Сообщается, что НЭПС не требует идентификации клиента при открытии, к тому же за один раз можно перечислять до 15 тысяч рублей.
Этот вопрос прорабатывают Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, Минэкономразвития, Минюст, однако мнения чиновников разошлись. Регулятор считает, что предложение необходимо дополнить мораторием на получение наличных средств с электронных кошельков. В Росфинмониторинге предлагают запретить анонимные карты полностью, однако ЦБ считает данную меру сильно жесткой. Регулятор добавляет, что из-за введения запрета население России перейдет на наличный расчет.
По словам экспертов, по рынку ударит даже исходный вариант. Окончательное решение ЦБ и Росфинмониторинг намерены выработать в скором времени, после чего начнется его реализация.
В ноябре прошедшего года правительство РФ поручило оценить, насколько целесообразно введение запрета зачисления финансовых средств на электронные кошельки и банковские карты без использования счета. Сообщается, что НЭПС не требует идентификации клиента при открытии, к тому же за один раз можно перечислять до 15 тысяч рублей.
Этот вопрос прорабатывают Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, Минэкономразвития, Минюст, однако мнения чиновников разошлись. Регулятор считает, что предложение необходимо дополнить мораторием на получение наличных средств с электронных кошельков. В Росфинмониторинге предлагают запретить анонимные карты полностью, однако ЦБ считает данную меру сильно жесткой. Регулятор добавляет, что из-за введения запрета население России перейдет на наличный расчет.
По словам экспертов, по рынку ударит даже исходный вариант. Окончательное решение ЦБ и Росфинмониторинг намерены выработать в скором времени, после чего начнется его реализация.
Автор: Валерия Орлова