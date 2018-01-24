Никита Пресняков обвинил Ольгу Бузову в накрутуе рейтингов ее песен в ITunes
Никита Пресняков в Twitter-е сообщил, что Ольга Бузова нечестно накручивает рейтинги своим композициям. Ранее певица в Instagram-е похвасталась, что 5 ее треков входит в топ-100 песен на русском в ITunes.
Ольга Бузова, на своей странице в Instagram, поделилась новостью, что ее песня «Одна ночь» занимает первое место по количеству скачиваний среди российских исполнителей в магазине музыки ITunes и еще 4 трека находятся в первой сотне рейтинга.
Никита Пресняков не делал из своего сообщения топовую новость, а просто поделился информацией во время переписки в своем блоге на Twitter. Он сообщил, что не ищет легких путей в популяризации своих композиций, в отличии от певицы Бузовой, которая за счет денег и накруток занимает первые места в чартах, он также заявил, что лично знает людей, которые оказывали данную услугу Бузовой.
Ольга Бузова, на своей странице в Instagram, поделилась новостью, что ее песня «Одна ночь» занимает первое место по количеству скачиваний среди российских исполнителей в магазине музыки ITunes и еще 4 трека находятся в первой сотне рейтинга.
Никита Пресняков не делал из своего сообщения топовую новость, а просто поделился информацией во время переписки в своем блоге на Twitter. Он сообщил, что не ищет легких путей в популяризации своих композиций, в отличии от певицы Бузовой, которая за счет денег и накруток занимает первые места в чартах, он также заявил, что лично знает людей, которые оказывали данную услугу Бузовой.
Автор: Северов Андрей