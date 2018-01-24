В РФ временно заблокируют СМИ-иноагентов из-за призывов бойкотировать президентские выборы
В РФ прорабатывается способ временной блокировки трансляции СМИ-иноагентов, поскольку многие из них распространяют призывы бойкотировать президентские выборы, которые назначены на третье воскресенье марта. Данную информацию озвучил на встрече с корреспондентами депутат Госдумы Андрей Климов, отметив, что подобные меры находятся в полном соответствии с российской Конституцией.
Так, ограничения могут предпринять в отношении «Голоса Америки» и «Радио Свобода», чьи вещания будут заблокированы в день тишины и во время выборов. СМИ-иноагенты, проводящие свои работы на территории РФ, продолжают пропагандировать возможность подрыва политической системы в государстве, сообщил Андрей Климов. По словам сенатора, Россия ответит на подобные действия зеркально.
Госдеятель привёл пример, когда одно из зарубежных СМИ разместило на странице своего издания ложную информацию, будто бы в случае превышения явки в 45 % избирателей будет иметь факт искусственной приписки. Также некоторые СМИ-иноагенты призывают российских граждан не признавать грядущие выборов.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что интернет-пользователей могут принудить ставить маркировку на материалах СМИ-иноагентов, распространяемых в соцсетях.
Так, ограничения могут предпринять в отношении «Голоса Америки» и «Радио Свобода», чьи вещания будут заблокированы в день тишины и во время выборов. СМИ-иноагенты, проводящие свои работы на территории РФ, продолжают пропагандировать возможность подрыва политической системы в государстве, сообщил Андрей Климов. По словам сенатора, Россия ответит на подобные действия зеркально.
Госдеятель привёл пример, когда одно из зарубежных СМИ разместило на странице своего издания ложную информацию, будто бы в случае превышения явки в 45 % избирателей будет иметь факт искусственной приписки. Также некоторые СМИ-иноагенты призывают российских граждан не признавать грядущие выборов.
«Они подвёрстывают сведения и приводят псевдоаргументы, для того чтобы в марте поднять народ на уши. Естественно, государство не может не реагировать на это», – отметил Андрей Климов, пояснив, таким образом, причины и цели намерения правительства РФ заблокировать на некоторое время СМИ-иноагентов.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о том, что интернет-пользователей могут принудить ставить маркировку на материалах СМИ-иноагентов, распространяемых в соцсетях.
Автор: Воробьева Алина