В Нью-Йорке девочка наказала старшую сестру за секс в своей комнате
В Нью-Йорке юная местная жительница опубликовала на своей странице в соцсети Twitter странное наказание младшей сестры. По словам американки, родственница решила проучить ее за секс в своей комнате.
Отмечается, что школьница случайно стала свидетелем полового акта старшей сестры и ее молодого человека в своей комнате. После этого по всему дому она начала оставлять паре зловещие записки. Так, девочка обклеила мебель и вещи в комнате сестры различными стикерами, на которых было написано слово «грех».
Младшую сестру больше всего возмутило еще и то, что в момент секса между партнерами находилось ее любимое печенье. Пользователи стали активно комментировать эту историю. По их словам, способ мести американки оказался очень оригинальным.
Отмечается, что школьница случайно стала свидетелем полового акта старшей сестры и ее молодого человека в своей комнате. После этого по всему дому она начала оставлять паре зловещие записки. Так, девочка обклеила мебель и вещи в комнате сестры различными стикерами, на которых было написано слово «грех».
Младшую сестру больше всего возмутило еще и то, что в момент секса между партнерами находилось ее любимое печенье. Пользователи стали активно комментировать эту историю. По их словам, способ мести американки оказался очень оригинальным.
Автор: Валерия Орлова