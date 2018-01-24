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Юрий Башмет 24 января отмечает двойной юбилей
24 января известный дирижер Юрий Башмет отмечает двойной юбилей: свое 65-летие и 50 лет с начала карьеры. В честь знаменательных дат альтист проведет в Москве музыкальный фестиваль с приглашенными звездами. Информация появилась в микроблоге Instagram.

Юрий Башмет 24 января отмечает двойной юбилей


«Сегодня в Московской филармонии состоится юбилейный концерт Юрия Башмета. Дирижера поддержат друзья и коллеги: Нино Катамадзе, Диана Арбенина, Константин Хабенский, Сергей Крылов, Олли Мустонен», - сообщили организаторы.

В откроенном интервью Башмет рассказал, что иностранные зрители отличаются от российских. В Магадане маленькой девочке пришлось пройти через приключение, чтобы вручить кумиру цветы. Музыканту часто дарят необычные подарки, например, домашнее варенье или разносолы.

Ранее Львовская академия музыки исключила из своих рядов Башмета.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:39
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