Актер Николай Караченцов попал в больницу с простудой
Появилась информация о том, что известный советский актер Николай Караченцов попал в больницу с простудой. Его состояние здоровья медики оценивают как тяжелое. Об этом сообщил портал n4k.ru.
По имеющимся данным, ранее у Караченцова диагностировали рак лёгкого, однако артист пока неоперабелен. С недавних пор советский артист проходит курс терапии, такое решение приняли врачи, поскольку из-за трудностей со здоровьем нельзя осуществить хирургическое вмешательства.
Если говорить о лечении онкологии, то в данном направлении медики наблюдают положительную тенденцию. Так, размер опухоли постепенно уменьшается. При этом врачи стараются не давать прогнозы, так как ситуация может поменяться в противоположную сторону.
Жена артиста Людмила Карачинцова постоянно находится рядом с ним. Отмечается, что лечение актер проходит в России. Несмотря на проблемы со здоровьем, знаменитость радуется жизни. По словам его родственников, Карачинцов с улыбкой реагирует на приход родных и близких. Он по-прежнему интересуется происходящими в мире событиями, чтобы оставаться в курсе всего.
По имеющимся данным, ранее у Караченцова диагностировали рак лёгкого, однако артист пока неоперабелен. С недавних пор советский артист проходит курс терапии, такое решение приняли врачи, поскольку из-за трудностей со здоровьем нельзя осуществить хирургическое вмешательства.
Если говорить о лечении онкологии, то в данном направлении медики наблюдают положительную тенденцию. Так, размер опухоли постепенно уменьшается. При этом врачи стараются не давать прогнозы, так как ситуация может поменяться в противоположную сторону.
Жена артиста Людмила Карачинцова постоянно находится рядом с ним. Отмечается, что лечение актер проходит в России. Несмотря на проблемы со здоровьем, знаменитость радуется жизни. По словам его родственников, Карачинцов с улыбкой реагирует на приход родных и близких. Он по-прежнему интересуется происходящими в мире событиями, чтобы оставаться в курсе всего.
Автор: Валерия Орлова