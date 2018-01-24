В Турине спасатели освободили женщину из дивана
Итальянка в Турине застряла в диване, когда пыталась достать мобильный телефон. Родственники вызвали спасателей.
40-летняя женщина в итальянском Турине, сидя на диване, уронила телефон, пытаясь достать его, она застряла в собственной софе. Любые движения вызывали сильнейшую боль, родственники не смогли ее освободить из диванного плена, поэтому пришлось вызывать спасателей, которые разобрали диван и освободили итальянку.
После освобождения пожарными, женщину забрали медики, она получила серьезные травмы.
40-летняя женщина в итальянском Турине, сидя на диване, уронила телефон, пытаясь достать его, она застряла в собственной софе. Любые движения вызывали сильнейшую боль, родственники не смогли ее освободить из диванного плена, поэтому пришлось вызывать спасателей, которые разобрали диван и освободили итальянку.
После освобождения пожарными, женщину забрали медики, она получила серьезные травмы.
Автор: Северов Андрей