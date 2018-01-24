Ученые впервые наблюдали за посевом искусственных облаков
Ученые из Университета Вайоминга впервые наблюдали за полным процессом посева искусственных облаков от роста кристалликов льда до их выпадения. Исследование, получившее название SNOWIE, проводилось в штате Айдахо, в бассейне Пейетта, с 7 января по 17 марта прошлого года.
«До меня никто не проводил полных наблюдений за посевом облаков. Мне удалось узнать, что на самом деле происходит во время процесса», - рассказал доцент атмосферной науки Джефф Франс.
Во время исследования самолет распылил в небе йодид серебра, необходимый для образования облаков. За процессом следило судно UW King Air и наземная техника. Ученым удалось создать численные модели, позволяющие изучить штормовые события и эффективность искусственного посева.
Вода является источником жизни, но из-за таяния снегов и глобального потепления многие районы столкнулись с дефицитом жидкости. Исследователи возлагают на посевы большие надежды, пытаясь с их помощью решить проблему.
Ранее ученые доказали, что облака способны замедлить глобальное потепление.
«До меня никто не проводил полных наблюдений за посевом облаков. Мне удалось узнать, что на самом деле происходит во время процесса», - рассказал доцент атмосферной науки Джефф Франс.
Во время исследования самолет распылил в небе йодид серебра, необходимый для образования облаков. За процессом следило судно UW King Air и наземная техника. Ученым удалось создать численные модели, позволяющие изучить штормовые события и эффективность искусственного посева.
Вода является источником жизни, но из-за таяния снегов и глобального потепления многие районы столкнулись с дефицитом жидкости. Исследователи возлагают на посевы большие надежды, пытаясь с их помощью решить проблему.
Ранее ученые доказали, что облака способны замедлить глобальное потепление.
Автор: Джанабилова Татьяна П