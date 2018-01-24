Марго Робби появилась на публике в слишком откровенном платье
27-летняя актриса Марго Робби, которая прославилась благодаря главной роли в фильме «Волк с Уолл-Стрит», прошла по розовой дорожке в Сиднее в шелковом платье с глубоким декольте. Артистка своим эффектным внешним видом поразила окружающих.
В Австралии Робби посетила премьеру кинокартины «Тоня против всех». Для похода на мероприятия актриса выбрала белоснежное платье Michael Lo Sordo. С едва заметным мейком и широкой улыбкой знаменитость не скупилась на автографы.
На руке Марго Робби красовался браслет с бриллиантами из белого золота, также в тон наряду она выбрала туфли. Актриса оказалась верна своей любимой прическе, выполненной в стиле «творческого беспорядка».
Не так давно Робби делалась с фанатами секретами красоты. Она призналась, что в качестве бальзама для губ применяет крем для сосков. По мнению знаменитости, это средство очень чувствительно к самым микроскопическим трещинам. Робби считает, что бальзамы, созданные непосредственно для губ сушат кожу.
В Австралии Робби посетила премьеру кинокартины «Тоня против всех». Для похода на мероприятия актриса выбрала белоснежное платье Michael Lo Sordo. С едва заметным мейком и широкой улыбкой знаменитость не скупилась на автографы.
На руке Марго Робби красовался браслет с бриллиантами из белого золота, также в тон наряду она выбрала туфли. Актриса оказалась верна своей любимой прическе, выполненной в стиле «творческого беспорядка».
Не так давно Робби делалась с фанатами секретами красоты. Она призналась, что в качестве бальзама для губ применяет крем для сосков. По мнению знаменитости, это средство очень чувствительно к самым микроскопическим трещинам. Робби считает, что бальзамы, созданные непосредственно для губ сушат кожу.
Автор: Валерия Орлова