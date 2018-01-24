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exclusive / Шоу-бизнес

Марго Робби появилась на публике в слишком откровенном платье
27-летняя актриса Марго Робби, которая прославилась благодаря главной роли в фильме «Волк с Уолл-Стрит», прошла по розовой дорожке в Сиднее в шелковом платье с глубоким декольте. Артистка своим эффектным внешним видом поразила окружающих.

Марго Робби появилась на публике в слишком откровенном платье


В Австралии Робби посетила премьеру кинокартины «Тоня против всех». Для похода на мероприятия актриса выбрала белоснежное платье Michael Lo Sordo. С едва заметным мейком и широкой улыбкой знаменитость не скупилась на автографы.

На руке Марго Робби красовался браслет с бриллиантами из белого золота, также в тон наряду она выбрала туфли. Актриса оказалась верна своей любимой прическе, выполненной в стиле «творческого беспорядка».

Не так давно Робби делалась с фанатами секретами красоты. Она призналась, что в качестве бальзама для губ применяет крем для сосков. По мнению знаменитости, это средство очень чувствительно к самым микроскопическим трещинам. Робби считает, что бальзамы, созданные непосредственно для губ сушат кожу.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:17
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