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В Лос-Анджелесе Tesla на автопилоте попала в ДТП
В Лос-Анджелесе произошло ДТП с участием автопилотированной Tesla. Машина влетела в стоящую пожарную машину. Это не первое ДТП в режиме автопилота. Представители Tesla дали комментарии и заявили, что водитель должен быть внимательным во время использования вышеупомянутого режима.

В Лос-Анджелесе Tesla на автопилоте попала в ДТП


В Калвер-Сити, округе Лос-Анджелеса, на шоссе Итерстэйт 405 случилось ДТП с участием автомобиля Tesla Model S, который курсировал на автопилоте, и пожарной машиной. Спецтехника была задействована в ликвидации другой аварии, случившейся накануне. Скорость Tesla достигала 105 км/час. В этот раз никто не пострадал.

Представитель компании Tesla в свою очередь заявляют, что режим автопилота должен использоваться с большим вниманием. Руки водителя всегда должны быть на руле, если же человек отпускает его, то система сразу реагирует и предупреждает об опасности.

Многие пользователи имеют нарекания к режиму автопилота от Tesla. В основном жалуются, что автомобиль не видит предметы, которые стоят неподвижно, особенно велосипеды и машины вдоль дороги.

Данная авария с участием автопилотированной Tesla не первая. Летом 2016 года случилось ДТП с участием Tesla, в котором автомобиль протаранил прицеп грузового авто, которое двигалось поперек, вылетел с дороги, снес ограждение и встрял в опору линии электропередач. Тогда водитель погиб, но вина автопилота не была признана.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 11:03
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