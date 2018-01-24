Анна Семенович заявила, что ей тяжело вернуться к работе после отдыха
Известная певица Анна Семенович рассказала, как душевно ей отдохнуть в Дубае. Однако теперь знаменитость страдает, поскольку ей сложно вернуться к полноценной работе. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем профиле в социальной сети Instagram.
Обычно на отдыхе Семенович привыкла читать множество «умных книг», например о космосе или о теориях возникновения Вселенной. На этот раз певица отказалась забивать голову различными мыслями, поэтому отдохнула по полной программе.
«Теперь надо возвращаться в реальность, а мне так лень, кто знает способы после отдыха быстро прийти в себя, подскажите? #включаюмозг Спасибо отелю @palazzoversacedubai за комфорт и отличный сервис и @ktoway за отличное путешествие, я счастлива», - подписала пост Семенович.
Свою публикацию артистка сопроводила фотографией, вероятно, сделанной в дубайском отеле. На снимке Семенович запечатлена в эффектном черном платье на роскошном красном диване. Фанаты отметили глубокое декольте знаменитости и ее длинные ноги. За непродолжительное время пост артистки собрал огромное количеств отметок «мне нравится». В комментариях пользователи написали свои способы возвращения к рабочему графику после продолжительного отпуска.
Обычно на отдыхе Семенович привыкла читать множество «умных книг», например о космосе или о теориях возникновения Вселенной. На этот раз певица отказалась забивать голову различными мыслями, поэтому отдохнула по полной программе.
«Теперь надо возвращаться в реальность, а мне так лень, кто знает способы после отдыха быстро прийти в себя, подскажите? #включаюмозг Спасибо отелю @palazzoversacedubai за комфорт и отличный сервис и @ktoway за отличное путешествие, я счастлива», - подписала пост Семенович.
Свою публикацию артистка сопроводила фотографией, вероятно, сделанной в дубайском отеле. На снимке Семенович запечатлена в эффектном черном платье на роскошном красном диване. Фанаты отметили глубокое декольте знаменитости и ее длинные ноги. За непродолжительное время пост артистки собрал огромное количеств отметок «мне нравится». В комментариях пользователи написали свои способы возвращения к рабочему графику после продолжительного отпуска.
Автор: Валерия Орлова