Siri в iPhone научили находить ежедневные новостные подкасты
Голосовой помощник Siri, интегрированный в iOS версии 11.2.5 для iPhone, научили находить ежедневные новостные подкасты из достоверных источников. Сведения появились в тематическом издании.
Новая функция порадует только владельцев устройств от Apple. Получив последнее обновление, Siri сможет предоставить пользователям ссылки на сервис Apple News и перечень последних новостей, опубликованных только самыми правдивыми информационными агентствами США. CNN уже внесен в базу.
Эксперты считают, что работа с новостным контентом и сортировкой данных – это огромный шаг в развитии Siri и целой отрасли голосовых помощников.
Ранее технологию обучили кричать на владельца.
Новая функция порадует только владельцев устройств от Apple. Получив последнее обновление, Siri сможет предоставить пользователям ссылки на сервис Apple News и перечень последних новостей, опубликованных только самыми правдивыми информационными агентствами США. CNN уже внесен в базу.
Эксперты считают, что работа с новостным контентом и сортировкой данных – это огромный шаг в развитии Siri и целой отрасли голосовых помощников.
Ранее технологию обучили кричать на владельца.
Автор: Джанабилова Татьяна П