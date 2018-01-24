В Прикамье пропала 18-летняя девушка
В Прикамье разыскивают 18-летнюю девушку. Сообщается, что она ушла из собственного дома в Кунгуре 19 января и до сих пор не вернулась.
По имеющимся данным, пропавшая учится на последнем курсе в кунгурском техникуме. В городе она снимала квартиру, которая находится в районе «Китайской стены». Родные не знают, при каких обстоятельствах пропала 18-летняя девушка. 20 января они обратились в полицию, где написали заявление. В МВД по Пермскому краю уже подтвердили, что проводятся мероприятия по ее поиску.
В день пропажи студентка была одета в фиолетовую шапку и пуховик темно-синего цвета. Полиция просит обратиться в отделение или же позвонить по телефону 02 всех, кто знает что-либо о том, где может находиться девушка.
По имеющимся данным, пропавшая учится на последнем курсе в кунгурском техникуме. В городе она снимала квартиру, которая находится в районе «Китайской стены». Родные не знают, при каких обстоятельствах пропала 18-летняя девушка. 20 января они обратились в полицию, где написали заявление. В МВД по Пермскому краю уже подтвердили, что проводятся мероприятия по ее поиску.
В день пропажи студентка была одета в фиолетовую шапку и пуховик темно-синего цвета. Полиция просит обратиться в отделение или же позвонить по телефону 02 всех, кто знает что-либо о том, где может находиться девушка.
Автор: Валерия Орлова