Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018
exclusive / Кино

Армандо Ианнуччи продолжает надеяться на показ своего фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах России
Шотландский режиссёр, работающий в жанре сатиры, прокомментировал негативную позицию в отношении его фильма «Смерть Сталина» со стороны российских деятелей культуры и отказ показывать ленту в кинотеатрах РФ из-за «осквернения исторических символов России». Армандо Ианнуччи отметил: многим российским зрителям его кинокартина понравилась, потому он надеется, что её всё же разрешат к показу на больших экранах в государстве.

Армандо Ианнуччи продолжает надеяться на показ своего фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах России


Накануне, 23 января, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на кинокомедию «Смерть Сталина» у компании «Вольгафильм», потому назначенная на 25 января российская премьера картины не состоится. Свой запрет сотрудники ведомства пояснили тем, что они выявили в фильме сцены с публичной демонстрацией запрещённых российским законодательством материалов. Режиссёр «Смерти Сталина» не согласен с таким решением и верит, что вскоре отношение к его ленте изменится в противоположную сторону.

«Все граждане РФ, которым мы показали фильм, в том числе и представители СМИ, рассказали о своём положительном восприятии кинокартины, высоко оценив её. Согласно их словам, это не только смешно, но и правдиво», – рассказал Армандо Ианнуччи в интервью британскому изданию The Guardian.

Однако в Сети мнения пользователей в отношении комедийного фильма «Смерть Сталина» разделились. Многие из них, даже не просмотрев картину, отметили, что ни при каких условиях не станут «смеяться над плачем миллионов», а также над «великим полководцем», из которого шотландский режиссёр сделал «шута». Среди просмотревших ленту нашлись те, кто высоко оценил её чёрный юмор в английском стиле, и те, кто воспринял этот самый юмор как издевательство, помня о жертвах сталинских лагерей.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:21
Читайте также
В США VR-технологии помогают лыжникам
Алексей Хотин выполнил обязательства перед
Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в
Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений
В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии
Патриарх призвал объединить усилия Церкви и
Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого
Кирилл Терешин своими "руками-базуками"
В Ростове-на-Дону десятки людей пострадали из-за
Marketwatch: Курс доллара рухнул до минимума за
В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом
Жириновский предложил разрешить сожителям
Комментарии
Комментатор
У Михаила Задорнова была такая фраза: "Только русский человек может два часа по пьяни внушать иностранцу, что мы страна придурков. И набить ему морду, когда тот согласится!". Здесь тот же самый случай - не надо иностранцам лезть своими ГРЯЗНЫМИ ручонками в нашу историю. Мы сами в ней разберемся, без помощи западных негодяев.
Цитата Ответить
Сегодня, 17:04
Комментатор
А почему ему ,британцу ,не снять комедию про Черчиля .Наверное получится и правдиво и смешно.Вперёд Армандо,смеши британцев!
Цитата Ответить
Сегодня, 18:08
Добавление комментария
Последние новости
24.01, 21:40 Яна Рудковская поделилась фото с красивым букетом в
24.01, 21:20 В США VR-технологии помогают лыжникам подготовиться к
24.01, 21:00 Палеонтологи обнаружили в янтаре остракоду возрастом 100
24.01, 20:40 Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на откровенном
24.01, 20:31 Самая маленькая в мире муха получила название в честь
24.01, 20:13 Алексей Хотин выполнил обязательства перед
24.01, 20:10 Эксперты: Троян Evrial меняет биткоин-адреса в буфере
24.01, 19:55 Марию Максакову раскритиковали за мини-юбку и глубокое
24.01, 19:40 Гаянэ Багдасарян в королевском наряде показала пышную
24.01, 19:27 В Аргентине во время драки двух мужчин пострадал
24.01, 19:15 Кирилл Терёшин вставил импланты в ноги
24.01, 19:00 Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в апреле
24.01, 18:45 Анастасия Волочкова требует 10 млн долларов с Чермена
24.01, 18:37 «АВТОСТАТ»: Skoda Rapid во всех комплектациях подорожала
24.01, 18:27 Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном
24.01, 18:20 В «ВКонтакте» считают беспочвенными обвинения в
24.01, 18:12 Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений России
24.01, 18:06 57-летняя Настасья Кински признана главным секс-символом
24.01, 17:57 В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии остаются без
24.01, 17:55 Израильские ученые в Кумранской рукописи нашли древний