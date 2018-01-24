Армандо Ианнуччи продолжает надеяться на показ своего фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах России

«Все граждане РФ, которым мы показали фильм, в том числе и представители СМИ, рассказали о своём положительном восприятии кинокартины, высоко оценив её. Согласно их словам, это не только смешно, но и правдиво», – рассказал Армандо Ианнуччи в интервью британскому изданию The Guardian.



Накануне, 23 января, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на кинокомедию «Смерть Сталина» у компании «Вольгафильм», потому назначенная на 25 января российская премьера картины не состоится. Свой запрет сотрудники ведомства пояснили тем, что они выявили в фильме сцены с публичной демонстрацией запрещённых российским законодательством материалов. Режиссёр «Смерти Сталина» не согласен с таким решением и верит, что вскоре отношение к его ленте изменится в противоположную сторону.Однако в Сети мнения пользователей в отношении комедийного фильма «Смерть Сталина» разделились. Многие из них, даже не просмотрев картину, отметили, что ни при каких условиях не станут «смеяться над плачем миллионов», а также над «великим полководцем», из которого шотландский режиссёр сделал «шута». Среди просмотревших ленту нашлись те, кто высоко оценил её чёрный юмор в английском стиле, и те, кто воспринял этот самый юмор как издевательство, помня о жертвах сталинских лагерей.