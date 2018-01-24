В Страсбурге река Рейн вышла из берегов из-за осадков
В Страсбурге река Рейн вышла из своих берегов из-за обильных осадков. Информация появилась в издании The Local.
Сообщается, на территории Франции несколько дней продолжаются проливные дожди. Вода в местных водоемах поднялась на несколько метров. К примеру, уровень Сены, протекающей в Париже, достиг почти пяти метров.
Из-за розлива Рейна автомобильные дороги и набережные оказались затопленными.
Сообщается, на территории Франции несколько дней продолжаются проливные дожди. Вода в местных водоемах поднялась на несколько метров. К примеру, уровень Сены, протекающей в Париже, достиг почти пяти метров.
Из-за розлива Рейна автомобильные дороги и набережные оказались затопленными.
Автор: Джанабилова Татьяна П