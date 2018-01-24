Андрей Гайдулян пытается покорить Голливуд
Известный российский актер Андрей Гайдулян, который прославился благодаря своей роли в ситкоме «СашаТаня», намерен покорить Голливуд. Вероятно, ему недостаточно славы в России.
Как рассказал артист, он уже успел сделать несколько шагов в данном направлении. Отмечается, что звезда «Универа» снялся в одном из американских фильмов, где ему досталась роль профессора, который пытается спасти Землю.
В ходе общения с журналистами Гайдулян признался, что картина с его участием является малобюджетной, но, несмотря на это он очень рад получить соответствующий опыт в Лос-Анджелесе. Российский актер убежден, что он обладает всеми шансами построить карьеру в Голливуде. По его словам, справедливы ли его утверждения покажет только время.
Как рассказал артист, он уже успел сделать несколько шагов в данном направлении. Отмечается, что звезда «Универа» снялся в одном из американских фильмов, где ему досталась роль профессора, который пытается спасти Землю.
В ходе общения с журналистами Гайдулян признался, что картина с его участием является малобюджетной, но, несмотря на это он очень рад получить соответствующий опыт в Лос-Анджелесе. Российский актер убежден, что он обладает всеми шансами построить карьеру в Голливуде. По его словам, справедливы ли его утверждения покажет только время.
Автор: Валерия Орлова