Ольга Бузова скучает без любимого в Таиланде
Телеведущая Ольга Бузова подписала одну из своих фотографий в Instagram, где выразила сожаление, что рядом с ней на отдыхе нет любимого человека. Бывшая участница «Дом-2» сейчас проводит отпуск в Таиланде.
На фото Ольга Бузова, смотря в даль, сидя на камне в купальнике синего цвета, ждет своего любимого. Об этом она написала в комментарии к своему фото, где привела строки из произведения «Милый друг» Ги де Мопассана. Певица намекнула, что обязательно вернется на Пхукет уже вместе со своим возлюбленным.
Фанаты в комментариях забросали звезду вопросами о причинах отсутствия рядом с ней Тимура Батрутдинова, которого часто видят в компании с Бузовой.
На фото Ольга Бузова, смотря в даль, сидя на камне в купальнике синего цвета, ждет своего любимого. Об этом она написала в комментарии к своему фото, где привела строки из произведения «Милый друг» Ги де Мопассана. Певица намекнула, что обязательно вернется на Пхукет уже вместе со своим возлюбленным.
Фанаты в комментариях забросали звезду вопросами о причинах отсутствия рядом с ней Тимура Батрутдинова, которого часто видят в компании с Бузовой.
Автор: Северов Андрей