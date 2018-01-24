«Лаборатория Касперского» позитивно оценила планы Telegram создать блокчейн-платформу
«Лаборатория Касперского» не берется оценивать успешность идеи Telegram по выпуску своей критовалюты Gram и созданию блокчейн-платформы Open Network, но планы оценивает позитивно. Сведения предоставлены Антоном Шингаревым, вице президентом компании по связям с госорганами.
«Мы считаем, что будущее за технологией блокчейн, поэтому чем больше связанных с ней проектов, тем лучше. Пусть разработчики работают над ста разными проектами, из которых 90 окажутся провальными. Зато оставшиеся смогут изменить наше будущее», - рассказал Шингарев.
Ранее Дуров рекомендовал пользователям отказаться от покупки токенов Grams.
«Мы считаем, что будущее за технологией блокчейн, поэтому чем больше связанных с ней проектов, тем лучше. Пусть разработчики работают над ста разными проектами, из которых 90 окажутся провальными. Зато оставшиеся смогут изменить наше будущее», - рассказал Шингарев.
Ранее Дуров рекомендовал пользователям отказаться от покупки токенов Grams.
Автор: Джанабилова Татьяна П