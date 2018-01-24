Apple исправила баг, выключающий iPhone или Mac
Специалисты компании Apple устранили баг со ссылкой, выключающей iPhone или Mac. Он был исправлен в новой версии iOS 11, также разработчик добавили другие полезные опции.
Баг выключал выешназванные устройства в обновлении iOS 11.2.5. сообщается, что купертиновская компания усовершенствовала систему безопасности ОС. Так называемая «убийственная» ссылка больше не помешает работе «операционке».
В новую iOS компания Apple добавила поддержку умных колонок HomePod, усовершенствовала голосовой помощник Siri, способный теперь зачитывать новости обладателям «яблочных» девайсов.
Баг выключал выешназванные устройства в обновлении iOS 11.2.5. сообщается, что купертиновская компания усовершенствовала систему безопасности ОС. Так называемая «убийственная» ссылка больше не помешает работе «операционке».
В новую iOS компания Apple добавила поддержку умных колонок HomePod, усовершенствовала голосовой помощник Siri, способный теперь зачитывать новости обладателям «яблочных» девайсов.
Автор: Валерия Орлова