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exclusive / Технологии

В Koei Tecmo планируют создать игру по мотивам «Звездных войн»
Создатели культового игрового проекта Niox, студия Koei Tecmo, планируют заняться разработкой игры по мотивам «Звездных войн». Об этом заявил руководитель японского издателя Хисаси Коинума.

В Koei Tecmo планируют создать игру по мотивам «Звездных войн»


В компании готовы заняться высокобюджетными компьютерными играми (ААА-играми) и взять за игровую основу научно-фантастическую сагу «Звездные войны», которая сможет совместить как поединки на лазерных мечах, так и традиционные самурайские - на катанах.

Также отметим, что руководство японского издателя игр на данный момент сосредоточено на разработке игр для гибридной консоли Nintendo Switch. В Koei Tecmo впечатлены успехом проекта Niox, сочетающего в себе игровые механики Ninja Gaiden и Dead or Alive и готовы к новым вызовам.

Автор: Гундерин Сергей
Сегодня, 11:58
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