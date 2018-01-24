В Красноярском крае полиция нашла пропавших в мороз детей
В Красноярском крае полиция нашла двух детей, пропавших в 35-градусный мороз. Сведения предоставлены Викторией Стеблей, сотрудницей пресс-службы областного МВД.
Ранее ИА «Актуальные новости» сообщало, что в Дудинке после школы домой не вернулись девочка 12 лет и мальчик 13 лет. По последним данным, дети находились у приятеля и вернулись домой здоровыми. За время поисковой операции полицейские, несмотря на сильный мороз, проверили все местные заброшенные помещения и знакомых школьников.
Ранее ИА «Актуальные новости» сообщало, что в Дудинке после школы домой не вернулись девочка 12 лет и мальчик 13 лет. По последним данным, дети находились у приятеля и вернулись домой здоровыми. За время поисковой операции полицейские, несмотря на сильный мороз, проверили все местные заброшенные помещения и знакомых школьников.
Автор: Джанабилова Татьяна П