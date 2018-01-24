Тарзан показал, как сексуально качает пресс на пляже
Известный певец Тарзан, показал, как сексуально он качает пресс на пляже. Соответствующий ролик появился в профиле мужа Наташи Королёвой в социальной сети Instagram.
На видео Тарзан запечатлен в плавках, он лежат на подстилке на пляже и показывает, как выполняет спортивные упражнения, при этом Сергей Глушко смотрит вдаль. Видео сопровождается трогательной рэп-композицией «Я тону во снах». После окончания разминки он эффектно бежит к морю.
В комментариях девушки восхитились обнародованным роликом. Они отметили, что Тарзан обладает потрясающим телом, на которое представительницы слабого пола готовы смотреть вечно. «И спортзала не надо!! Супер, фигура у вас идеальная! Есть к чему мужскому населению стремиться», - написала одна из поклонниц. За непродолжительное время пост Сергя Глушко собрал огромное количество отметок «мне нравится».
На видео Тарзан запечатлен в плавках, он лежат на подстилке на пляже и показывает, как выполняет спортивные упражнения, при этом Сергей Глушко смотрит вдаль. Видео сопровождается трогательной рэп-композицией «Я тону во снах». После окончания разминки он эффектно бежит к морю.
В комментариях девушки восхитились обнародованным роликом. Они отметили, что Тарзан обладает потрясающим телом, на которое представительницы слабого пола готовы смотреть вечно. «И спортзала не надо!! Супер, фигура у вас идеальная! Есть к чему мужскому населению стремиться», - написала одна из поклонниц. За непродолжительное время пост Сергя Глушко собрал огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова