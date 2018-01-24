В США девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла от гриппа
В США 6-летняя девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла от гриппа через несколько часов после осмотра. Сведения предоставлены изданием CBS 6 News.
16 января у девочки появились первые симптомы простуды, поэтому мать сразу повела ее на прием к врачу. После осмотра педиатр поставил диагноз – грипп и, выписав «Тамифлю», отправил пациентку домой. Через два дня девочка начала задыхаться, но фельдшер, приехавший на вызов, дал оптимистичные прогноз и рекомендовал обильное питье.
Позже девочке стало еще хуже, она села на постели, глотая воздух, а затем упала и перестала дышать. Медики пытались реанимировать маленькую пациентку, но не смогли довести ее даже до больницы.
Стоит отметить, что сейчас почти на всей территории США бушует «гонконгский грипп» (AH3N2), который уже унес жизни 30 детей.
16 января у девочки появились первые симптомы простуды, поэтому мать сразу повела ее на прием к врачу. После осмотра педиатр поставил диагноз – грипп и, выписав «Тамифлю», отправил пациентку домой. Через два дня девочка начала задыхаться, но фельдшер, приехавший на вызов, дал оптимистичные прогноз и рекомендовал обильное питье.
Позже девочке стало еще хуже, она села на постели, глотая воздух, а затем упала и перестала дышать. Медики пытались реанимировать маленькую пациентку, но не смогли довести ее даже до больницы.
Стоит отметить, что сейчас почти на всей территории США бушует «гонконгский грипп» (AH3N2), который уже унес жизни 30 детей.
Автор: Джанабилова Татьяна П