Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018
exclusive / Происшествия

В США девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла от гриппа
В США 6-летняя девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла от гриппа через несколько часов после осмотра. Сведения предоставлены изданием CBS 6 News.

В США девочка выслушала от врачей оптимистичный прогноз и умерла от гриппа


16 января у девочки появились первые симптомы простуды, поэтому мать сразу повела ее на прием к врачу. После осмотра педиатр поставил диагноз – грипп и, выписав «Тамифлю», отправил пациентку домой. Через два дня девочка начала задыхаться, но фельдшер, приехавший на вызов, дал оптимистичные прогноз и рекомендовал обильное питье.

Позже девочке стало еще хуже, она села на постели, глотая воздух, а затем упала и перестала дышать. Медики пытались реанимировать маленькую пациентку, но не смогли довести ее даже до больницы.

Стоит отметить, что сейчас почти на всей территории США бушует «гонконгский грипп» (AH3N2), который уже унес жизни 30 детей.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:14
Читайте также
В США VR-технологии помогают лыжникам
Алексей Хотин выполнил обязательства перед
Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в
Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений
В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии
Патриарх призвал объединить усилия Церкви и
Госдума РФ усилит контроль в сфере долевого
Кирилл Терешин своими "руками-базуками"
В Ростове-на-Дону десятки людей пострадали из-за
Marketwatch: Курс доллара рухнул до минимума за
В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом
Жириновский предложил разрешить сожителям
Добавление комментария
Последние новости
24.01, 21:40 Яна Рудковская поделилась фото с красивым букетом в
24.01, 21:20 В США VR-технологии помогают лыжникам подготовиться к
24.01, 21:00 Палеонтологи обнаружили в янтаре остракоду возрастом 100
24.01, 20:40 Модель Гаянэ Багдасарян показала ягодицы на откровенном
24.01, 20:31 Самая маленькая в мире муха получила название в честь
24.01, 20:13 Алексей Хотин выполнил обязательства перед
24.01, 20:10 Эксперты: Троян Evrial меняет биткоин-адреса в буфере
24.01, 19:55 Марию Максакову раскритиковали за мини-юбку и глубокое
24.01, 19:40 Гаянэ Багдасарян в королевском наряде показала пышную
24.01, 19:27 В Аргентине во время драки двух мужчин пострадал
24.01, 19:15 Кирилл Терёшин вставил импланты в ноги
24.01, 19:00 Глава Лукойл: Цены на нефть стабилизируются в апреле
24.01, 18:45 Анастасия Волочкова требует 10 млн долларов с Чермена
24.01, 18:37 «АВТОСТАТ»: Skoda Rapid во всех комплектациях подорожала
24.01, 18:27 Джигарханян встретился со своим приемным сыном Степаном
24.01, 18:20 В «ВКонтакте» считают беспочвенными обвинения в
24.01, 18:12 Джон Керри выразил надежду на улучшение отношений России
24.01, 18:06 57-летняя Настасья Кински признана главным секс-символом
24.01, 17:57 В Екатеринбурге 22 жилых дома из-за аварии остаются без
24.01, 17:55 Израильские ученые в Кумранской рукописи нашли древний