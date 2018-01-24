Школьный физрук из Екатеринбурга стал стриптизёром
В Екатеринбурге школьный физрук решил стать стриптизером. Сообщается, что педагога не устраивала заработная плата, поэтому он решил сменить профессию.
Карьера мужчины началась с увлечение единоборствами и продолжилась в сфере продаж. Он рассказал, что мечтал стать КМС, а также открыть собственный ресторан. Бывший учитель профессионально занимался карате, но потом ему захотелось больше денег, поэтому экс-физрук и решил начать танцевать стриптиз.
По его словам, девушки наиболее часто засматриваются на заднюю часть бедра, ягодичные мышцы, переднюю часть бедра и ноги. Как отмечает бывший учитель физкультуры, без последних практически невозможно очаровать представительниц слабого пола.
На данный момент работник стриптиз-клуба старается развивать свои страницы в социальных сетях, чтобы стать популярным в своем городе.
Карьера мужчины началась с увлечение единоборствами и продолжилась в сфере продаж. Он рассказал, что мечтал стать КМС, а также открыть собственный ресторан. Бывший учитель профессионально занимался карате, но потом ему захотелось больше денег, поэтому экс-физрук и решил начать танцевать стриптиз.
По его словам, девушки наиболее часто засматриваются на заднюю часть бедра, ягодичные мышцы, переднюю часть бедра и ноги. Как отмечает бывший учитель физкультуры, без последних практически невозможно очаровать представительниц слабого пола.
На данный момент работник стриптиз-клуба старается развивать свои страницы в социальных сетях, чтобы стать популярным в своем городе.
Автор: Валерия Орлова