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Учёные обнаружили новую популяцию редкой красной рыбы-лопаты в Австралии
Зарубежные учёные обнаружили новую популяцию одного из самых редких видов морских обитателей – красной рыбы-лопаты (Thymichthys Politus). Данное открытие стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Института морских и антарктических исследований (IMAS) австралийского штата Тасмания и авторов научного проекта под названием «Исследование жизни рифа» (The Reef Life Survey).

Учёные обнаружили новую популяцию редкой красной рыбы-лопаты в Австралии


Согласно заявлению водолазов IMAS, они обнаружили популяцию красной рыбы-лопаты на одном из участков с юго-востока Тасмании, площадь которого достигает всего 50 метров в длину и 20 метров в ширину, где содержится от 20 до 40 водных позвоночных. Это вторая открытая в мире локация находящихся под угрозой исчезновения видов рыб. Первая, содержащая примерно столько же обитателей, расположена в нескольких километрах от указанного места, в заливе Фредерик Генри.

«Обнаружение местонахождения ещё одной популяции красных рыб-лопат представляет для науки огромную ценность, удвоив известное учёным количество оставшихся на земном шаре редких жителей водной среды. Мы почерпали оттуда много новых фактов, так как вторая среда обитания не идентична той, в которой находится первая популяция. Это значит, что красная рыба-лопата обладает высокой степенью адаптации к различным природным условиям», – рассказал сооснователь компании IMAS и один из авторов проекта The Reef Life Survey Рик Стюарт-Смит.



Ранее портал «Актуальные новости» представил перечень наиболее странных морских существ.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 12:18
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