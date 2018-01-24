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Стоимость скоростной карты памяти Integral Memory объемом 512 ГБ составит $250
Компания Integral Memory, из Британии, создала microSD карту емкостью 512 ГБ. В продаже такая карта памяти, с рекордной емкостью, появится в феврале.

Стоимость скоростной карты памяти Integral Memory объемом 512 ГБ составит $250


Обмен данными происходит на скорости 80 МБ/с, чего должно хватить для сохранения 4K видео. Устройство от Integral Memory можно будет купить в следующем месяце, и примерная цена будет больше 250 долларов.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 12:23
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