Стоимость скоростной карты памяти Integral Memory объемом 512 ГБ составит $250
Компания Integral Memory, из Британии, создала microSD карту емкостью 512 ГБ. В продаже такая карта памяти, с рекордной емкостью, появится в феврале.
Обмен данными происходит на скорости 80 МБ/с, чего должно хватить для сохранения 4K видео. Устройство от Integral Memory можно будет купить в следующем месяце, и примерная цена будет больше 250 долларов.
Обмен данными происходит на скорости 80 МБ/с, чего должно хватить для сохранения 4K видео. Устройство от Integral Memory можно будет купить в следующем месяце, и примерная цена будет больше 250 долларов.
Автор: Северов Андрей