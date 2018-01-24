Apple выпустит замену популярному MacBook Air
Сайт DigiTimes поделился информацией о скором выходе нового гаджета от компании Apple. Новинкой станет MacBook c 13-дюймовым дисплеем. Новая модель должна стать заменой популярному MacBook Air.
Новая модель с относительно небольшой стоимостью может заменить MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем, который сейчас можно приобрести от 999 долларов.
Несмотря на то, что производители данных гаджетов в 2015 году хотели сменить на рынке MacBook Air на MacBook c Retina-экраном в 12 дюймов, эта идея не увенчалась успехом. MacBook Air не утратил популярности. Ещё через год компания представила MacBook Pro без тачбара, который мог прийти на смену MacBook Air, но разница в 300 долларов всё же сделала своё дело и сыграла в пользу выбора до сих пор популярного MacBook Air.
Новая модель с относительно небольшой стоимостью может заменить MacBook Air с 13-дюймовым дисплеем, который сейчас можно приобрести от 999 долларов.
Несмотря на то, что производители данных гаджетов в 2015 году хотели сменить на рынке MacBook Air на MacBook c Retina-экраном в 12 дюймов, эта идея не увенчалась успехом. MacBook Air не утратил популярности. Ещё через год компания представила MacBook Pro без тачбара, который мог прийти на смену MacBook Air, но разница в 300 долларов всё же сделала своё дело и сыграла в пользу выбора до сих пор популярного MacBook Air.
Автор: Страхова Дарья