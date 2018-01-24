Ученые: Вейпинг помогает взрослым бросить курить, а молодым - начать
В ходе проведения исследования ученые из Национальной академии науки, инженерии и медицины США установили интересную закономерность относительно вейпинга. Оказывается, электронные сигареты помогают взрослым людям бросить курить, а молодёжи – начать.
Так, ученые заявили, что с помощью вейпов люди не могут бросить курить с вероятностью 100%. Исследования проводились лабораторных условиях, а не на живых людях, вследствие чего этот факт может повлиять на результат.
Научные сотрудники выяснили непосредственный вред, наносимый электронными сигаретами, ведь, как утверждается, вейпинг более безопасен, чем традиционный табак. В докладе ученых говорится, что электронные сигареты содержат никотин и иные канцерогены. Результаты ряда проведенных экспериментов показывают то, что вейпы способствуют развитию астмы.
Исследователи смоделировали различные сценарии влияния электронных сигарет на здоровье человека в целом. Отмечается, что в скором будущем рынок вейпов может вытеснить обычный табак. Ученые пришли к двум выводам: если взрослые не бросят курить, то это приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья всей нации. Второе заключение основывается на том, что вейпы являются менее вредными, нежели стандартные сигареты.
Так, ученые заявили, что с помощью вейпов люди не могут бросить курить с вероятностью 100%. Исследования проводились лабораторных условиях, а не на живых людях, вследствие чего этот факт может повлиять на результат.
Научные сотрудники выяснили непосредственный вред, наносимый электронными сигаретами, ведь, как утверждается, вейпинг более безопасен, чем традиционный табак. В докладе ученых говорится, что электронные сигареты содержат никотин и иные канцерогены. Результаты ряда проведенных экспериментов показывают то, что вейпы способствуют развитию астмы.
Исследователи смоделировали различные сценарии влияния электронных сигарет на здоровье человека в целом. Отмечается, что в скором будущем рынок вейпов может вытеснить обычный табак. Ученые пришли к двум выводам: если взрослые не бросят курить, то это приведет к неблагоприятным последствиям для здоровья всей нации. Второе заключение основывается на том, что вейпы являются менее вредными, нежели стандартные сигареты.
Автор: Валерия Орлова