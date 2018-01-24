Собчак пригласили на молитвенный завтрак с Трампом
Кандидата в президенты России 36-летнюю Ксению Собчак впервые пригласили на молитвенный завтрак с главой США Дональдом Трампом. Мероприятие состоится 1 февраля. Сведения предоставлены пресс-секретарем светской львицы Ксенией Чудиновой.
«У Ксении Анатольевны каждый день расписан по часам. За три дня, которые политик проведет в США, необходимо успеть поприсутствовать на всех запланированных встречах и выступлениях. Если график позволит, то она обязательно посетит мероприятие», - отметила Чудинова.
Как рассказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы, правительство России поедет в США по приглашению, чтобы принять участие в мероприятиях с членами Конгресса.
«У Ксении Анатольевны каждый день расписан по часам. За три дня, которые политик проведет в США, необходимо успеть поприсутствовать на всех запланированных встречах и выступлениях. Если график позволит, то она обязательно посетит мероприятие», - отметила Чудинова.
Как рассказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы, правительство России поедет в США по приглашению, чтобы принять участие в мероприятиях с членами Конгресса.
Автор: Джанабилова Татьяна П