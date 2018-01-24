Китай начал массово редактировать ДНК людей
В Китае с 2015 года проводятся масштабные эксперименты по редактированию ДНК. В этом вопросе Поднебесная значительно обгоняет другие страны. Об этом сообщают журналисты Wall Street Journal.
Проведению исследований в этой области способствует гибкое законодательство Китая, ведь в других государствах мира подобные эксперименты запрещены. Как сообщается, рак и другие серьёзные недуги появляются в результате мутации клеток человека. Что касается онкологии, то проблема заключается в том, что последние не могут умереть естественным путем, а начинают развиваться и жить вечно. По словам ученых, если исправить ошибки ДНК онкоклеток, то можно решить проблему массовой смертности от рака.
Несколько лет тому назад стало известно, что бактерии обладает собственной иммунной системой, построенной на базе CRISPR. Посредством клонирования данного инструментария можно извлекать из ДНК определённые участки и заменить их другими.
Как считают китайские исследователи, в теории таким способом можно лечить не только рак, но и другие серьёзные недуги, вызванные дефектами в генофонде человека, например, врожденную слепоту.
Проведению исследований в этой области способствует гибкое законодательство Китая, ведь в других государствах мира подобные эксперименты запрещены. Как сообщается, рак и другие серьёзные недуги появляются в результате мутации клеток человека. Что касается онкологии, то проблема заключается в том, что последние не могут умереть естественным путем, а начинают развиваться и жить вечно. По словам ученых, если исправить ошибки ДНК онкоклеток, то можно решить проблему массовой смертности от рака.
Несколько лет тому назад стало известно, что бактерии обладает собственной иммунной системой, построенной на базе CRISPR. Посредством клонирования данного инструментария можно извлекать из ДНК определённые участки и заменить их другими.
Как считают китайские исследователи, в теории таким способом можно лечить не только рак, но и другие серьёзные недуги, вызванные дефектами в генофонде человека, например, врожденную слепоту.
Автор: Валерия Орлова