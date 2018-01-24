В Сети появился второй трейлер фантастической драмы "Рубеж"
В Сети появился второй трейлер фантастической драмы "Рубеж" о войне. Ознакомиться с сюжетом, вызывающим у критиков спорные чувства, можно на видеохостинге YouTube.
По сюжету, Михаил – обеспеченный человек, которого устраивает жизнь без любви. Внезапно его мир рушится, он теряет деньги и успех ради той единственной, которую ждал всю жизнь. Молодой человек борется за свои чувства, путешествуя во времени, будто по экзистенциальному квесту. Ему предстоит пережить ужасы Второй мировой войны и в конце стать счастливым.
Режиссер Дмитрий Тюрин пригласил в картину известных актеров: Екатерину Васильеву, Елену Лядову, Игоря Петренко, Игоря Скляра, Кристину Бродскую, Стаса Дужникова, Павла Прилучного. "Рубеж" выйдет на большие экраны 22 февраля.
По сюжету, Михаил – обеспеченный человек, которого устраивает жизнь без любви. Внезапно его мир рушится, он теряет деньги и успех ради той единственной, которую ждал всю жизнь. Молодой человек борется за свои чувства, путешествуя во времени, будто по экзистенциальному квесту. Ему предстоит пережить ужасы Второй мировой войны и в конце стать счастливым.
Режиссер Дмитрий Тюрин пригласил в картину известных актеров: Екатерину Васильеву, Елену Лядову, Игоря Петренко, Игоря Скляра, Кристину Бродскую, Стаса Дужникова, Павла Прилучного. "Рубеж" выйдет на большие экраны 22 февраля.
Автор: Джанабилова Татьяна П