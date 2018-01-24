В Ульяновске пропавшую 12-летнюю школьницу обнаружили в гостях у подружки
В среду, 24 января, полиция Ульяновска оповестила одну из семей областного центра о том, что их несовершеннолетняя родственница найдена. Школьница 12-летнего возраста находилась в гостях у подружки, в то время как в городе на протяжении почти суток проводились розыскные работы.
Информация о пропаже девочки появилась накануне, 23 января, в соцсетях и местных СМИ. Юная жительница Ульяновска перестала выходить с родственниками на связь с полчетвёртого вечера, и обеспокоенные родители стали обращаться во всевозможные структуры для поиска дочери.
После того как правоохранители вернули школьницу в семью, специалисты ПДН провели с ней и родителями разъяснительную беседу.
Ранее сообщалось о вышедшей на связь 16-летней девушке из Новосибирска.
Информация о пропаже девочки появилась накануне, 23 января, в соцсетях и местных СМИ. Юная жительница Ульяновска перестала выходить с родственниками на связь с полчетвёртого вечера, и обеспокоенные родители стали обращаться во всевозможные структуры для поиска дочери.
После того как правоохранители вернули школьницу в семью, специалисты ПДН провели с ней и родителями разъяснительную беседу.
Ранее сообщалось о вышедшей на связь 16-летней девушке из Новосибирска.
Автор: Воробьева Алина