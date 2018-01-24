В Москве задержали афериста попытавшегося провернуть аферу с майнингом
В Москве задержан 30-летний местный житель, который обещал поставить майнинговое оборудование из Китая, но после получения предоплаты 1,2 миллиона рублей скрылся. Об этом сообщили в полиции в среду, 24 января.
Потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что в интернете наткнулся на объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалют. Это предложение заинтересовало мужчину, поэтому он приехал в офис компании, который находился на Серпуховском Валу. Там сотрудники ему сообщили, что поставки осуществляются и КНР раз в две недели.
Заказчик внес 100% предоплаты, однако не получил оборудование в заявленный срок. Связаться с поставщиком он не смог, поскольку телефоны не отвечали. Тогда потерпевший самостоятельно разыскал похожие объявления и установил предполагаемого злоумышленника.
После задержания подозреваемый рассказал полиции, что по профессии является программистом-техником. Вместе с друзьями он снял два офиса в Москве и разместили в Сети объявления. Сообщается, что к ним обратились 25 человек. Полиция инициировала уголовное дело по факту случившегося.
Потерпевший рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что в интернете наткнулся на объявление о продаже оборудования для майнинга криптовалют. Это предложение заинтересовало мужчину, поэтому он приехал в офис компании, который находился на Серпуховском Валу. Там сотрудники ему сообщили, что поставки осуществляются и КНР раз в две недели.
Заказчик внес 100% предоплаты, однако не получил оборудование в заявленный срок. Связаться с поставщиком он не смог, поскольку телефоны не отвечали. Тогда потерпевший самостоятельно разыскал похожие объявления и установил предполагаемого злоумышленника.
После задержания подозреваемый рассказал полиции, что по профессии является программистом-техником. Вместе с друзьями он снял два офиса в Москве и разместили в Сети объявления. Сообщается, что к ним обратились 25 человек. Полиция инициировала уголовное дело по факту случившегося.
Автор: Валерия Орлова