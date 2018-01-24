Ольге Бузовой не уступили место в бизнес-классе самолёта
Популярной телеведущей и певице Ольге Бузовой не уступили место в бизнес-классе самолета. В связи с этим знаменитость была вынуждена лететь из Таиланда в Москву экономклассом. Об этом сообщает «Рен-ТВ».
По имеющимся данным, звезде «Дома-2» не досталось места в бизнес-классе, поэтому она обратилась к сотрудникам авиакомпании. Перед полетом стюардесса предлагала пассажирам уступить кресло Бузовой на безвозмездной основе, однако никто не согласился. Более того, один из мужчин спросил: «Кто это такая?». Сама ведущая пока никак не прокомментировала данный инцидент.
В Таиланде Ольга Бузова вместе с подругами отдыхала после новогодних праздников. Отметим, что это был ее первый полноценный отпуск после двух лет напряженной работы. Также в одном из шикарных отелей Пхукета знаменитость с размахом отметила свой 32-й день рождения. В Сети появлялась информация, что одни сутки отдыха обходились Ольге Бузовой в 100 тысяч долларов.
По имеющимся данным, звезде «Дома-2» не досталось места в бизнес-классе, поэтому она обратилась к сотрудникам авиакомпании. Перед полетом стюардесса предлагала пассажирам уступить кресло Бузовой на безвозмездной основе, однако никто не согласился. Более того, один из мужчин спросил: «Кто это такая?». Сама ведущая пока никак не прокомментировала данный инцидент.
В Таиланде Ольга Бузова вместе с подругами отдыхала после новогодних праздников. Отметим, что это был ее первый полноценный отпуск после двух лет напряженной работы. Также в одном из шикарных отелей Пхукета знаменитость с размахом отметила свой 32-й день рождения. В Сети появлялась информация, что одни сутки отдыха обходились Ольге Бузовой в 100 тысяч долларов.
Автор: Валерия Орлова