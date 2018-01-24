Новая Toyota Camry поступит в Россию с тремя атмосферными двигателями
Новая Toyota Camry поступит в Россию с тремя разными атмосферными двигателями. Сведения со ссылкой на дилера марки появились в тематическом издании.
Toyota Camry в базе получит силовую установку объемом на 2 литра, генерирующую отдачу в 150 «лошадей» при крутящем моменте в 199 Нм. Вторая модификация комплектуется 2,5-литровым мотором (181 л.с., 231 Нм). Под капотом топовой версии инженеры установили агрегат V-6 объемом на 3,5 литра с отдачей в 305 «лошадей», сочетающийся с 8-АКПП.
Camry в базе, получившая самые высокие оценки экспертов, обойдется российским покупателям в 1,407 млн рублей.
Toyota Camry в базе получит силовую установку объемом на 2 литра, генерирующую отдачу в 150 «лошадей» при крутящем моменте в 199 Нм. Вторая модификация комплектуется 2,5-литровым мотором (181 л.с., 231 Нм). Под капотом топовой версии инженеры установили агрегат V-6 объемом на 3,5 литра с отдачей в 305 «лошадей», сочетающийся с 8-АКПП.
Camry в базе, получившая самые высокие оценки экспертов, обойдется российским покупателям в 1,407 млн рублей.
Автор: Джанабилова Татьяна П