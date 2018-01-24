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exclusive / Наука

Искусственный интеллект поможет решить глобальные проблемы
Гендиректор Google заявил, что искусственный интеллект – очень важное открытие, при условии правильного использования. Он предположил, что с помощью этого изобретения человечество сможет решить глобальные проблемы, но при этом без работы люди не останутся.

Искусственный интеллект поможет решить глобальные проблемы


Гендиректор корпорации Google Сундар Пичаи сделал заявление, что искусственный интеллект по своей важности стоит на более высоком уровне, чем открытие огня и электроэнергии. Но чрезвычайно важно, чтоб человечество использовало его только в нужном русле.

По его мнению, у искусственного интеллекта огромные возможности. С его помощью население Земли может предотвратить глобальное потепление, изобрести средство от онкологических заболеваний и решить большое количество проблем, с которыми на данный момент не может справиться.

При этом, конечно, возможно, что некоторые профессии останутся в прошлом, но это не станет причиной массовой безработицы, потребность в рабочих людях не пропадет.

Автор: Страхова Дарья
Сегодня, 13:14
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