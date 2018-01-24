В 2018 году Apple представит три новых модели iPhone
В 2018 году Apple намерена порадовать своих клиентов выпуском трёх смартфонов. Такой информацией поделились представители аналитического агентства KGI Securities.
Первым купертиновским смартфоном станет модель, которую производитель наделит 6,1-дюймовым LCD-дисплеем. Кроме этого, мир увидит версию iPhone, получившую экран на 5,8 дюймов. Также в этом году компания Apple презентует 6,5-дюймовый iPhone X Plus.
Имеется информация, что после поступления на рынок новых моделей купертиновцы могут перестать выпускать устаревшие вариации iPhone. Не исключается, что мобильное устройство с 6,1-дюймовым ЖК-экраном обойдется покупателям значительно ниже, чем нынешний iPhone X.
По имеющимся данным, в первом квартале нынешнего года купертиновцы поставят порядка 18 миллионов iPhone X, а во втором – 13 миллионов девайсов. Аналитики ожидают, что в целом по всему миру удастся реализовать не более 62-х миллионов единиц гаджетов, а этот показатель ниже, чем предыдущие.
Эксперты удивляются утверждению о том, что Apple намерена прекратить выпуск старых моделей смартфонов, так как обычно она снижала цены на них с выходом более новых гаджетов.
Первым купертиновским смартфоном станет модель, которую производитель наделит 6,1-дюймовым LCD-дисплеем. Кроме этого, мир увидит версию iPhone, получившую экран на 5,8 дюймов. Также в этом году компания Apple презентует 6,5-дюймовый iPhone X Plus.
Имеется информация, что после поступления на рынок новых моделей купертиновцы могут перестать выпускать устаревшие вариации iPhone. Не исключается, что мобильное устройство с 6,1-дюймовым ЖК-экраном обойдется покупателям значительно ниже, чем нынешний iPhone X.
По имеющимся данным, в первом квартале нынешнего года купертиновцы поставят порядка 18 миллионов iPhone X, а во втором – 13 миллионов девайсов. Аналитики ожидают, что в целом по всему миру удастся реализовать не более 62-х миллионов единиц гаджетов, а этот показатель ниже, чем предыдущие.
Эксперты удивляются утверждению о том, что Apple намерена прекратить выпуск старых моделей смартфонов, так как обычно она снижала цены на них с выходом более новых гаджетов.
Автор: Валерия Орлова