В Instagram Stories появилась GIF-анимация
Instagram порадовал пользователей еще одной новой функцией. Теперь любителям Stories доступна GIF-анимация. Сведения содержатся в пресс-релизе разработчика, поступившего в распоряжение корреспондентов.
Специальные GIF-стикеры после обновления приложения появятся в меню, в одноименной вкладке. Через систему поиска пользователь сможет быстро найти изображение, идеально подходящее к его «истории». Также можно воспользоваться сортировкой по группам: Аксессуары, Эффекты, Peekers, Word Art. Функция работает в мобильной версии Instagram на устройствах с ОС Android и iOS.
Ранее функция просмотра Stories появилась в мобильных браузерах.
Специальные GIF-стикеры после обновления приложения появятся в меню, в одноименной вкладке. Через систему поиска пользователь сможет быстро найти изображение, идеально подходящее к его «истории». Также можно воспользоваться сортировкой по группам: Аксессуары, Эффекты, Peekers, Word Art. Функция работает в мобильной версии Instagram на устройствах с ОС Android и iOS.
Ранее функция просмотра Stories появилась в мобильных браузерах.
Автор: Джанабилова Татьяна П