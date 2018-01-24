Группа Slayer объявила о распаде после финального мирового турне
Американская рок-группа Slayer, известная своими антирелигиозными музыкальными композициями в стиле heavy metal, объявила о скором прекращении своего существования. Перед распадом участники коллектива намерены провести финальное мировое турне.
О своём решении музыканты Slayer сообщили посредством видеосвязи на своём YouTube-канале. В течение 30 секунд они проинформировали поклонников о последнем масштабном турне и последующем распаде группы. «Конец близок», – многозначительно сообщили рокеры.
Музыкальный коллектив Slayer просуществовал 37 лет. За эти годы он выпустил 11 альбомов, последний из которых датируется 2015 годом.
Ранее о завершении музыкальной карьеры после летнего финального турне объявил Оззи Осборн.
О своём решении музыканты Slayer сообщили посредством видеосвязи на своём YouTube-канале. В течение 30 секунд они проинформировали поклонников о последнем масштабном турне и последующем распаде группы. «Конец близок», – многозначительно сообщили рокеры.
Музыкальный коллектив Slayer просуществовал 37 лет. За эти годы он выпустил 11 альбомов, последний из которых датируется 2015 годом.
Ранее о завершении музыкальной карьеры после летнего финального турне объявил Оззи Осборн.
Автор: Воробьева Алина