В Новокузнецке 11-летнюю девочку кондуктор выгнала из автобуса в –35°С
В Новокузнецке 11-летнюю девочку кондуктор выгнала из автобуса в мороз –35°С. Сведения предоставлены пресс-службой СУ СКР по Кемеровской области.
По рассказам родителей девочки следователи пытаются установить номер маршрута и личность кондуктора. Врачи обследуют ребенка и предоставят отчет о его состоянии здоровья и возможном вреде, нанесенным сотрудником автопарка. Начата доследственая проверка, причина конфликта выясняется.
Ранее аналогичный случай произошел с 16-летней жительницей Новокузнецка.
По рассказам родителей девочки следователи пытаются установить номер маршрута и личность кондуктора. Врачи обследуют ребенка и предоставят отчет о его состоянии здоровья и возможном вреде, нанесенным сотрудником автопарка. Начата доследственая проверка, причина конфликта выясняется.
Ранее аналогичный случай произошел с 16-летней жительницей Новокузнецка.
Автор: Джанабилова Татьяна П