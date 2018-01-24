В Майами блондинка в купальнике выбила ногой окно машины виновника ДТП
В Майами блондинка выбила ногой окно автомобиля, водитель которого стал виновником ДТП. Об этом сообщили журналисты газеты Miami Herald.
Инцидент был зафиксирован в районе Саус-Бич. Блондинка, одетая в блестящий спортивный купальник зеленого цвета, бьёт ногой в окно транспортного средства со стороны переднего пассажирского сиденья, и в итоге ей удается его пробить. Толпа наносила удары по машине виновника аварии до приезда сотрудников правоохранительных органов. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-либо в ДТП.
Все это время в автомобиле, по которому били окружающие, находился водитель, поскольку не хотел выходить. В итоге его задержали за то, что он сел за руль, находясь под воздействием алкоголя.
Инцидент был зафиксирован в районе Саус-Бич. Блондинка, одетая в блестящий спортивный купальник зеленого цвета, бьёт ногой в окно транспортного средства со стороны переднего пассажирского сиденья, и в итоге ей удается его пробить. Толпа наносила удары по машине виновника аварии до приезда сотрудников правоохранительных органов. На данный момент неизвестно, пострадал ли кто-либо в ДТП.
Все это время в автомобиле, по которому били окружающие, находился водитель, поскольку не хотел выходить. В итоге его задержали за то, что он сел за руль, находясь под воздействием алкоголя.
Автор: Валерия Орлова