В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны 14 авиарейсов
В аэропорту города Южно-Сахалинск из-за непрекращающейся метели задержаны 14 внутренних и международных авиарейсов. Из-за видимости меньше 500 метров посадка прибывающих самолетов тоже запрещена, но терминалы продолжают функционировать.
Вылет в Москву перенесен на 24 января. График отправки рейсов до Сеула, Южно-Курильска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, неизвестен.
Циклон, пришедший в регион, привел к обесточиванию села Ожидаево и Чистоводное. Объекты жизнеобеспечения переключены на аварийное питание до устранения неполадок.
Из-за ограниченной видимости закрыта паромная переправа и ж/д сообщение на магистрали Южно-Сахалинск – Оха. Экстренные службы работают в чрезвычайном режиме.
Вылет в Москву перенесен на 24 января. График отправки рейсов до Сеула, Южно-Курильска, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, неизвестен.
Циклон, пришедший в регион, привел к обесточиванию села Ожидаево и Чистоводное. Объекты жизнеобеспечения переключены на аварийное питание до устранения неполадок.
Из-за ограниченной видимости закрыта паромная переправа и ж/д сообщение на магистрали Южно-Сахалинск – Оха. Экстренные службы работают в чрезвычайном режиме.
Автор: Джанабилова Татьяна П