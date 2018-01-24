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В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос
В центре Давоса группа активистов устроила пикет, целью которого является выражение протеста приезду президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум. Отмечается, что акция была недолгой.

В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос


48-ая встреча ВЭФ в Давосе стартовала в понедельник, 22 января. Протестующие выступили против проведения самого ежегодного форума и участия в мероприятии Дональда Трампа. Участники акции развернули плакаты, на одном из них были написаны фразы американского лидера, которые он высказывал в отношении Гаити и государств Африки. Напомним, что данные страны президент США назвал «грязными дырами», политик бы не хотел, чтобы их жители иммигрировали в США.

Акцию протеста быстро разогнали сотрудники швейцарских правоохранительных органов, сорвавшие плакаты, развернутые на двухметровых сугробах. По словам участников митинга, Дональд Трамп является только одним из тех президентов, против которых они выступают.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:31
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