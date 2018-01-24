Фильм «Движение вверх» будет показан на телеканале «Россия-1»
Генеральный директор телеканала «Россия - 1» Антон Златопольский оповестил, что фильм «Движение вверх» будет предоставлен зрителям на его телеканале уже осенью в этом году.
Эта картина не только о спортивных победах, но и огромный повод для гордости за страну, такое высказал мнение Антон Златопольский, поэтому фильм «Движение вверх» должны обязательно посмотреть большое количество телезрителей России.
Очень захватывающая и эмоциональная художественная драма режиссера Антона Мегердичева основана на реальных событиях, она повествует об игре между СССР и США в 1972 году. Премьера киноленты была 22 декабря 2017 года и за короткое время она побила все рекорды, собрав более 1,82 миллиарда рублей. Ленту показывают не только в кинотеатрах России, но и по всей Европе.
Фильм рассказывает, какие изменения произошли в баскетбольной команде с приходом нового главного тренера, который меняет тактику тренировок и обновляет состав сборной, благодаря этим действиям сборная СССР побеждает. В киноленте изображено, как тяжело баскетболисты шли к победе, как изнурялись длинными тренировками, но все-таки, преодолев многие трудности, выиграли матч, чем поразили весь мир. В картине также раскрывается трагедия сентября 1972 года, когда был теракт и погибли около 10 членов олимпийской сборной Израиля.
В этой картине снималось большое количество известных актеров таких, как Владимир Машков, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш и другие.
Эта картина не только о спортивных победах, но и огромный повод для гордости за страну, такое высказал мнение Антон Златопольский, поэтому фильм «Движение вверх» должны обязательно посмотреть большое количество телезрителей России.
Очень захватывающая и эмоциональная художественная драма режиссера Антона Мегердичева основана на реальных событиях, она повествует об игре между СССР и США в 1972 году. Премьера киноленты была 22 декабря 2017 года и за короткое время она побила все рекорды, собрав более 1,82 миллиарда рублей. Ленту показывают не только в кинотеатрах России, но и по всей Европе.
Фильм рассказывает, какие изменения произошли в баскетбольной команде с приходом нового главного тренера, который меняет тактику тренировок и обновляет состав сборной, благодаря этим действиям сборная СССР побеждает. В киноленте изображено, как тяжело баскетболисты шли к победе, как изнурялись длинными тренировками, но все-таки, преодолев многие трудности, выиграли матч, чем поразили весь мир. В картине также раскрывается трагедия сентября 1972 года, когда был теракт и погибли около 10 членов олимпийской сборной Израиля.
В этой картине снималось большое количество известных актеров таких, как Владимир Машков, Кирилл Зайцев, Иван Колесников, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш и другие.
Автор: Пшеничная Татьяна