Светлана Лобода может отказаться выступать на Ural Music Night из-за «глупости организаторов»
Светлана Лобода проинформировала подписчиков Instagram о намерении отказаться от выступления на екатеринбургском фестивале Ural Music Night в этом году. Она прекратила переговоры с организаторами мероприятия, на котором могла стать хедлайнером, из-за их «глупости», пояснила певица.
Так, Светлану Лободу обидело высказывание музыканта Евгения Горенбурга. В интервью местным СМИ он «пояснил», что температура воздуха на фестивале Ural Music Night не должна быть ниже 24 °C, так как украинская исполнительница выступит, как обычно, «в голом виде». В «истории» Instagram певица эмоционально прокомментировала ситуацию, удивившись «глупости людей».
Тем не менее, как сообщили в пресс-службе UMN, Светлана Лобода всё ещё продолжает оставаться хедлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Вместе с ней участником мероприятия может стать также Иван Дорн, недавно снявшийся с Иваном Ургантом в «Лиге плохих шуток».
Так, Светлану Лободу обидело высказывание музыканта Евгения Горенбурга. В интервью местным СМИ он «пояснил», что температура воздуха на фестивале Ural Music Night не должна быть ниже 24 °C, так как украинская исполнительница выступит, как обычно, «в голом виде». В «истории» Instagram певица эмоционально прокомментировала ситуацию, удивившись «глупости людей».
Тем не менее, как сообщили в пресс-службе UMN, Светлана Лобода всё ещё продолжает оставаться хедлайнером «Ночи музыки» в Екатеринбурге. Вместе с ней участником мероприятия может стать также Иван Дорн, недавно снявшийся с Иваном Ургантом в «Лиге плохих шуток».
Автор: Воробьева Алина