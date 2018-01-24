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exclusive / Наука

Принстонские ученые создали искусственный фермент, дающий возможность создавать организмы
Сотрудники Принстонского университета создали искусственный белок, который успешно заменил фермент в кишечной палочке. Это важное открытие для возможности в будущем создавать искусственные организмы.

Принстонские ученые создали искусственный фермент, дающий возможность создавать организмы


На создание искусственного белка принстонские ученые потратили несколько лет, потом его внедрили в кишечную палочку. Предварительно у палочки удалили гены, которые ответственны за выработку фермента Fes, необходимого клетке для пополнения запасов железа. Созданный учеными белок смог выполнять функции не хватающего фермента. Ученые не ожидали, что белок Syn-F4, на самом деле, является ферментом и провели несколько тестов, чтобы подтвердить это.

Созданный учеными фермент приблизил момент создания искусственной жизни. Открытие пригодится для создания пищи, лекарств, топлива и поможет смоделировать возникновение жизни на других планетах.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 14:24
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