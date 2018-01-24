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В США создадут новые ядерные боезаряды для подлодок
В США планируют создать новые, более мощные и современные ядерные боезаряды морского базирования. Разработкой занимаются сотрудники Национального управления по ядерной безопасности. Сведения предоставил экс-глава ведомства Фрэнк Клотц.

В США создадут новые ядерные боезаряды для подлодок


Согласно тексту новой ядерной доктрины, США должны модернизировать вооружение подлодок. Клотц отказался рассказывать детали программы, но отметил загруженность НУЯБ. Ведомство одновременно работает над четырьмя секретными проектами, хотя раньше не бралось за новую работу, не закончив старую. Известно, что модернизации подвергнут боеголовки ракеты W80-4 и бомбы для самолетов B61-12.

Насколько быстро будут продвигаться работы зависит от инвестиций. Управление оценивает свои затраты на модернизацию на ближайшие 30 лет в 350 млрд долларов.

Ранее США заявили, что при любой угрозе задействуют свой ядерный арсенал.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:45
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