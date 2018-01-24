Игорь Николаев и Владимир Пресняков познакомили детей
Игорь Николаев и Владимир Пресняков захотели, чтобы их дети узнали друг друга получше. Николаев выложил в Instagram фото, где их дети знакомятся.
На фото Николаев и Пресянков встретились в неизвестном месте, на плечах у них сидят их дети. Фанаты считают, что Пресняков пришел на празднование дня рождения Николаева, которое было пару дней назад.
Поклонникам очень понравились дети артистов, фото получило сотни «лайков» и положительных комментариев.
На фото Николаев и Пресянков встретились в неизвестном месте, на плечах у них сидят их дети. Фанаты считают, что Пресняков пришел на празднование дня рождения Николаева, которое было пару дней назад.
Поклонникам очень понравились дети артистов, фото получило сотни «лайков» и положительных комментариев.
Автор: Северов Андрей