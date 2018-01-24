Пьяный житель Рязани украл из магазина плюшевого медвежонка
В Рязани пьяный житель областного центра в 5 часов утра украл из торгового помещения, расположенного на Первомайском проспекте, плюшевого медвежонка. Об инциденте проинформировал правоохранительные органы один из продавцов круглосуточного магазина, работающий в отделе подарков, понёсший убытки от кражи злоумышленника.
Пострадавший охарактеризовал действия вора как быстрые и дерзкие. Мужчина резко вошёл в магазин и, улучив момент, когда продавец отправился в другой конец зала, украл находившуюся на витрине игрушку и поспешил ретироваться, не обращая внимания на возмущённые оклики продавца. По словам торгового работника, злоумышленник мог пребывать в пьяном состоянии, так как он время от времени покачивался.
По словесному портрету пострадавшего предполагаемого вора задержали около его дома с плюшевым медвежонком в руках. Украденную вещь передали владельцу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, статья которого предполагает ограничение свободы до 4-х лет. Для чего он ограбил магазин, арестованный пояснить не смог. Уточняется, 21-летний житель Рязани ранее уже попадал в поле зрения стражей порядка за подобные противоправные действия.
Сегодня сайт «Актуальные новости» сообщал о грабителях, унесших из квартиры двух жительниц Москвы игрушечный пистолет.
Пострадавший охарактеризовал действия вора как быстрые и дерзкие. Мужчина резко вошёл в магазин и, улучив момент, когда продавец отправился в другой конец зала, украл находившуюся на витрине игрушку и поспешил ретироваться, не обращая внимания на возмущённые оклики продавца. По словам торгового работника, злоумышленник мог пребывать в пьяном состоянии, так как он время от времени покачивался.
По словесному портрету пострадавшего предполагаемого вора задержали около его дома с плюшевым медвежонком в руках. Украденную вещь передали владельцу, а в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, статья которого предполагает ограничение свободы до 4-х лет. Для чего он ограбил магазин, арестованный пояснить не смог. Уточняется, 21-летний житель Рязани ранее уже попадал в поле зрения стражей порядка за подобные противоправные действия.
Сегодня сайт «Актуальные новости» сообщал о грабителях, унесших из квартиры двух жительниц Москвы игрушечный пистолет.
Автор: Воробьева Алина